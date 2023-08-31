По мнению Литовкина, для США нет видимых причин размещать ядерное оружие в Великобритании, поскольку неясно, кому оно будет угрожать. Он пояснил, что в Великобритании уже имеется значительное количество вооружений, в том числе и ядерных арсеналов.

Он также подчеркнул, что США располагают примерно 150 бомбами свободного падения по всей Европе, размещенными в таких странах, как Италия, Германия, Бельгия и Турция. Кроме того, на территории Великобритании уже имеется американо-английское ядерное оружие.

Литовкин отметил, что на британских подводных лодках находятся американские боеголовки, а сама ядерная боеголовка - английская.