Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Сообщается, что NORAD имело в виду спутник «Космос-2525». Этот аппарат, по данным военных, сошёл с орбиты ещё 1 апреля. Издание «Известия» уточняет, что Минобороны Российской Федерации пока не прокомментировало ситуацию.

Спутник «Космос-2525» запустили на ракете-носителе «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк 29 марта 2018 года. Им управляли Космические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее зарубежные специализированные СМИ писали, что спутник «Космос-2525» представляет собой экспериментальный малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли. Разработкой и производством аппарата занималась корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы».