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Российский военный спутник вместе с оборудованием сгорел в атмосфере«Космос-2519»
Российский военный спутник «Космос-2519» сгорел в атмосфере. От него в 2017 году отделился космический аппарат-инспектор.
Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). По данным, российский спутник сошёл с орбиты.
«Космос-2519» выступал платформу, на которой можно было размещать разную полезную нагрузку. У него была аппаратура ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли ), а также устройства, позволяющие снимать космические объекты. Его запустили 23 июня 2017 года с Плесецка на ракете-носителе «Союз-2.1в». В октябре того же года в Минобороны РФ сообщили, что от «Космос-2519» отделился аппарат-инспектор. Он был способен с помощью специальной аппаратуры диагностировать техническое состояние отечественного спутника с минимально возможного расстояния. Этот аппарат ранее тоже сгорел в атмосфере.
Источник: ТАСС