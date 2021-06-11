Российских военных будут обучать с помощью новой технологии «Аватар»

В «Росэлектронике» сообщили, что «Аватар» базируется на технологиях гибридной реальности и сетевых. Он предназначен для установки полномасштабного контроля и оценки действий военнослужащих. Также комплекс может изменять состояния объектов военной техники связи, которыми управляют военные.

«Аватар» можно применять на занятиях по боевому слаживанию подразделений на реальных образцах военной техники связи. Также комплекс подойдёт для одиночной и групповой подготовки военнослужащих в учебном классе с использованием виртуальных тренажёров.

Весной стало известно, что Microsoft поставит армии США устройства дополненной реальности на сумму $22 млрд.

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