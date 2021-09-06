Наука и технологии
Сегодня в 16:20
Российский зенитный комплекс научили сражаться с ордой беспилотников-камикадзе«Тор»
Генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов заявил, что модернизированный зенитный ракетный комплекс «Тор» сможет противостоять орде беспилотных летательных аппаратов. Это актуально, так как иностранные военные прорабатывают концепт такой атаки.
Как уточнил Зиятдинов, модернизированный «Тор» может эффективно управлять боевой работой ракетного комплекса, зенитной артиллерии ближнего действия и переносных ЗРК. Обнаружение целей производится с помощью мощных радиолокационный станций «Тора». В перехвате участвуют недорогие ракеты нижестоящих звеньев. Это всё уже можно применять в бою против беспилотников-камикадзе. Также для их уничтожения можно применять новую и дешёвую ракету ближнего действия.
Беспилотники-камикадзе атакуют объекты противника, при этом самоуничтожаясь. Это метод широко использовался конфликта в Нагорном Карабахе.