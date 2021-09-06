Российский зенитный комплекс научили сражаться с ордой беспилотников-камикадзе

Как уточнил Зиятдинов, модернизированный «Тор» может эффективно управлять боевой работой ракетного комплекса, зенитной артиллерии ближнего действия и переносных ЗРК. Обнаружение целей производится с помощью мощных радиолокационный станций «Тора». В перехвате участвуют недорогие ракеты нижестоящих звеньев. Это всё уже можно применять в бою против беспилотников-камикадзе. Также для их уничтожения можно применять новую и дешёвую ракету ближнего действия.

Беспилотники-камикадзе атакуют объекты противника, при этом самоуничтожаясь. Это метод широко использовался конфликта в Нагорном Карабахе.