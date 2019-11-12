Российских блогеров с зарубежными доходами предложили признать иностранными агентами

Поправки к соответствующему законопроекту сегодня рассматривает комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Принят он был в 2017 году. Согласно нему, иностранным агентом признаётся СМИ, если оно финансируется из-за рубежа. Чуть позже такие издания обязали регистрировать в России юридическое лицо.

По мнению одного из сенаторов, свежие поправки к закону могут быть приняты до конца года. Речь в них идёт о физлицах, получающих материальное вознаграждение от иностранного источника. Причём это могут быть и не деньги, а, например, золото, квартиры и т.д. Кроме того, в качестве иностранного источника будут признаваться и лица, зарегистрированные в России, но содержащиеся на иностранные средства.