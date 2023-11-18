Российских букмекеров обяжут делиться прибылью с разработчиками игр

Букмекерские конторы могут столкнуться с новыми требованиями по выплате вознаграждений разработчикам компьютерных игр. Это предложение обсуждается в рамках группы «Развитие спорта высоких технологий в РФ». Предлагается создать специальный счёт для отчислений в Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) с возможным перераспределением средств, если правообладатели не потребуют их в определённый срок.

Букмекеры уже вносят отчисления на поддержку спорта через ЕРАИ, но до сих пор правообладателям компьютерных игр не предоставлялись вознаграждения. Это изменение может повлиять на букмекерский сектор, который активно развивает ставки на киберспорт, в том числе на бюджет Федерации компьютерного спорта (ФКС) и других ассоциаций.

Хотя ставки на киберспорт пока не так велики, как на традиционные виды спорта, они растут в популярности среди молодёжи. Эта индустрия, несмотря на финансовые трудности, привлекает внимание своим огромным потенциалом и быстрым развитием.

Подобная модель напоминает механизм, который уже введён указом президента, позволяя перечислять деньги на специальный счёт, если правообладатель не принимает их. Важно отметить, что предложенная модель не предусматривает перераспределение средств на развитие отраслей, хотя этот вопрос ранее рассматривался.