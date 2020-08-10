Российских чиновников заставят «сидеть» в соцсетях

Это следует из проекта распоряжения городского правительства. Завести профили во «ВКонтакте», Instagram, Facebook, «Одноклассники», Twitter и YouTube должны будут главы городских комитетов. Далее чиновники будут обязаны вести станицы.

Кроме того, официальные аккаунты в соцсетях должны будут появиться у руководителей исполнительных органов государственной власти Петербурга.

Цель создания аккаунтов — совершенствование взаимодействия властей с населением города, организация работы в интернете и обеспечение открытости государственного управления.

Своя страница во «ВКонтакте» уже есть у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он завёл аккаунт ещё в марте 2019 года, когда был врио губернатора.