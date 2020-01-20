Российских депутатов предложили лишить гаджетов во время заседаний

Член Общественной палаты заявил, что депутатам в первую очередь надо работать.

«Прошу поддержать мою инициативу и ограничить использование всевозможных гаджетов депутатами Госдумы во время работы на пленарных заседаниях», — написал заявитель.

Он считает, что от профессионализма депутатов и их погружённости в процесс зависят социальные преобразования в стране.

Напомним, у парламентариев в зале заседаний имеется как минимум 80 планшетов, которые относятся к «оборудованию аппаратно-программного комплекса». По крайней мере такое количество было указано в заявке Госдумы на техническое обслуживание аппаратов.