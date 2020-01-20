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Российских депутатов предложили лишить гаджетов во время заседаний
Чтобы не отвлекались, когда принимают «судьбоносные решения»
Член Общественной палаты России направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором предлагает запретить депутатам использовать гаджеты во время заседаний. По его мнению, парламентарии не могут отвлекаться на смартфоны или планшеты во время принятия судьбоносных решений для страны.
Член Общественной палаты заявил, что депутатам в первую очередь надо работать.
«Прошу поддержать мою инициативу и ограничить использование всевозможных гаджетов депутатами Госдумы во время работы на пленарных заседаниях», — написал заявитель.
Он считает, что от профессионализма депутатов и их погружённости в процесс зависят социальные преобразования в стране.
Напомним, у парламентариев в зале заседаний имеется как минимум 80 планшетов, которые относятся к «оборудованию аппаратно-программного комплекса». По крайней мере такое количество было указано в заявке Госдумы на техническое обслуживание аппаратов.