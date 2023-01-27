Российских IT-специалистов предложили искать среди геймеров

Однако основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов со скепсисом отнесся к этой идее, заявив, что не существует успешной практики использования игроков в компьютерные игры в качестве разработчиков. По его словам, для IT-специалистов важно долгосрочное и качественное образование, изучение языков программирования, программных пакетов и не только, в то время как в играх чаще всего задействованы когнитивные навыки и так называемые софт скилы: “работа в команде, умение договариваться, иногда даже аналитически мыслить", - пояснил он.

Еще один способ решить проблему нехватки ИТ-кадров - это активно привлекать к подготовке специалистов сферу среднего профессионального образования. По словам ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, уровень среднего профессионального образования для этого более чем достаточен.