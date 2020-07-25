Российских хакеров из ГРУ обвинили в атаке на американские предприятия

Речь идёт о группировке Fancy Bear, также известной как APT28. По данным ФБР, хакеры в основном пытались взломать почтовые серверы, аккаунты Microsoft Office 365 и VPN серверы. Атаковали широкий круг американских организаций, в том числе правительственные, образовательные и энергетические.

Один из сотрудников пострадавшей организации рассказал Wired, что хакеры получили доступ к почте: «как только они оказались на сервере, они украли целые почтовые ящики».

В ФБР не раскрыли, сколько именно предприятий пострадали от APT28.