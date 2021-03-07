Российских хакеров обвинили в краже данных по зарубежным вакцинам

О том, что за хакерскими атаками на Европейское агентство лекарственных средств стоят преступники из России и Китая, сообщило нидерландское издание De Volkskrant. Атака произошла ещё в прошлом году. В декабре 2020 агентство призналось, что стало жертвой.

Известно, что осенью 2020 хакеры (как предполагается, российские) отправили нескольким сотрудникам агентства вредоносные электронные письма. При открытии в компьютерные системы установилось вредоносное программное обеспечение. В итоге хакеры имели доступ к внутренним сетям агентства как минимум месяц. Сообщается, что хакеров интересовала стратегия вакцинации в странах Европы. Также преступники украли документы о производителях вакцин — BioNTech и Pfizer. Некоторые из файлов позже появились в интернете. Утверждается, что данные в них изменили. Не исключено, что для того, чтобы поставить под сомнение эффективность вакцины.

Россия отрицает причастность к кибератакам.