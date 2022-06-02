"Российских" хакеров обвинили в попытке свергнуть правительство Коста-Рики

Цифровые сервисы Министерства финансов не работают с 18 апреля. Атаки, ответственность за которые взяла на себя группа Conti, повлияли на таможенную систему и систему сбора налогов, принеся убытки и ущерб и увеличив будущие риски для активов общества, а также для фундаментального права на частную жизнь отдельных лиц, заявило правительство Коста-Рики.

Среди других пострадавших государственных учреждений - Министерство труда и социального обеспечения, Национальный метеорологический институт и Министерство науки, инноваций, технологий и телекоммуникаций.

Conti первоначально потребовала от правительства Коста-Рики выкуп в размере 10 миллионов долларов в обмен на то, что хакеры не предоставят украденную информацию из Министерства финансов, сообщает газета Costa Rica Hoy. Правительство отказалось платить, в результате чего Conti выложила добытые документы и данные на своем сайте.

Позднее группа увеличила масштаб своих угроз, заявив, что ее целью является свержение правительства Коста-Рики, и увеличила сумму выкупа до 20 миллионов долларов.