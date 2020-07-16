Российских хакеров обвинили в попытке украсть зарубежные данные по вакцине от коронавируса

Сообщается, что пострадали учреждения из Британии, США и Канады. Хакеры использовали различные методы, в том числе фишинг и пользовательские вредоносные программы «WellMess» и «WellMail».

В Британии заявили, что за попытками украсть данные стоит хакерская группа APT29, которую «почти наверняка» контролирует российская разведка. Атаки осудили.

Факт их совершения также подтвердил канадский Центр безопасности коммуникаций. «Эти злонамеренные кибератаки, скорее всего, были предприняты для кражи информации и интеллектуальной собственности, связанных с разработкой и испытанием вакцин от COVID-19», — сообщили представители центра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что обвинения в краже данных по вакцине являются голословными.