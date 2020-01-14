Российских хакеров обвинили во взломе украинской газовой компании

О взломе пишет The New York Times. Утверждается, что хакерские атаки на Burisma, в совете директоров которой состоял сын Джо Байдена — потенциального соперника президента Трампа на предстоящих выборах президента, начались ещё в ноябре 2019 года. Именно тогда СМИ активно освещали тему импичмента.

Как сообщают журналисты, пока не ясно, что искали хакеры, и нашли ли они это. Но предполагается, что «русские могли искать потенциально компрометирующий материал о Байденах».

Хакеры создавали поддельные сайты, копирующие страницы входа дочерних компаний Burisma, и отправляли сотрудникам компании электронные письма. Некоторые из сотрудников в итоге предоставили данные о своих учётных записях.

Напомним, процедура импичмента Трампа началась из-за подозрений в том, что президент задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против Джо Байдена и его сына.