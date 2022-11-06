Наука и технологии
10:53, 06 ноября 2022
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Российских космонавтов от радиации могут защитить генными технологиями

А также внедрить их во время отбора космонавтов

От директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова стало известно, что генные технологии, в частности стволовые клетки, могут оказаться перспективными в вопросах радиационной защиты будущих космонавтов. Сообщает ТАСС со ссылкой на журнал “Русский космос”

Российских космонавтов от радиации могут защитить генными технологиями

Воздействия на отдельные органы могут иметь достаточно широкую палитру, например в вопросах радиационной безопасности - от локальной защиты до превентивного удаления. Генные технологии, безусловно, могут оказаться перспективными. … Применение клеточных технологий, в частности стволовых клеток, также активно рассматривается

Олег Орлов
Директор Института медико-биологических проблем РАН

К тому же директор ИМБП поделился, что активно обсуждается необходимость внедрения генных технологий в отбор космонавтов. Но есть нюансы. Так, “любые вновь открывающиеся возможности воздействия на организм человека должны проходить оценку их перспективности с точки зрения повышения безопасности межпланетных миссий”, - добавил он.

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