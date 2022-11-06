Российских космонавтов от радиации могут защитить генными технологиями

К тому же директор ИМБП поделился, что активно обсуждается необходимость внедрения генных технологий в отбор космонавтов. Но есть нюансы. Так, “любые вновь открывающиеся возможности воздействия на организм человека должны проходить оценку их перспективности с точки зрения повышения безопасности межпланетных миссий”, - добавил он.