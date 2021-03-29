Российских мошенников начали обманывать в интернете

Как пишет «Коммерсант», в рунете 23 марта появилось 50 доменов для сайтов, на которых предлагается покупка фальшивых баз данных банковских карт. Создатели сайтов просят у покупателей внести депозит в размере $50 на криптокошелёк.

Такие сайты ориентированы на мошенников, которые воруют деньги с банковских карт. Такой покупатель после внесения депозита, конечно, не получает базу данных.

Как рассказали эксперты, таких масштабных всплесков мошеннических сайтов раньше не было. Они также пояснили, что сайты с базами банковских карт всегда регистрируют сами мошенники. Для регистрации на таких ресурсах действительно требуются специальное приглашение и депозит.