Наука и технологии
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Российских мошенников начали обманывать в интернете
«Своих» жалеть никто не будет
Российские мошенники нашли способ обмануть своих коллег. В интернете появилось множество сайтов, на которых продаются фальшивые базы данных банковских карт.
Как пишет «Коммерсант», в рунете 23 марта появилось 50 доменов для сайтов, на которых предлагается покупка фальшивых баз данных банковских карт. Создатели сайтов просят у покупателей внести депозит в размере $50 на криптокошелёк.
Такие сайты ориентированы на мошенников, которые воруют деньги с банковских карт. Такой покупатель после внесения депозита, конечно, не получает базу данных.
Как рассказали эксперты, таких масштабных всплесков мошеннических сайтов раньше не было. Они также пояснили, что сайты с базами банковских карт всегда регистрируют сами мошенники. Для регистрации на таких ресурсах действительно требуются специальное приглашение и депозит.