Российских охранников будут обучать в виртуальной реальности

Технология поможет обучить профессионалов быстро определять потенциальных нарушителей и оценивать ситуацию в чрезвычайных ситуациях. Она предназначена для помощи сотрудникам службы безопасности, работающим в метро, аэропортах, на вокзалах, в школах и других местах большого скопления людей.

Платформа сочетает теоретическую и практическую подготовку, предоставляя студентам возможность применить полученные знания в области массового профилирования. Они научатся сохранять бдительность и внимательность при выявлении подозрительных лиц в местах массового скопления людей.

Платформа виртуальной реальности может воссоздать любую обстановку, включая погодные условия, поведение толпы и конкретных людей, чтобы обеспечить погружение в среду.

Исследовательский центр корпоративной безопасности (CSRC) обеспечивает методологическую основу проекта, а Way2Win, разработчик проектов дополненной и виртуальной реальности, отвечает за техническую часть.