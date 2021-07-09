Российских операторов обяжут провести 4G в сёлах

Речь идёт о частотах 700 МГц, 800 МГц и 2,5–2,7 ГГц. Изначальное разрешение на их использование было выдано операторам в 2011 году. Его срок истекает в сентябре 2021 года. Если компании выполнят условия, они смогут пользоваться частотами ещё десять лет.

Во-первых, с 2023 года операторы должны будут строить LTE-сети только на отечественном оборудовании. Во-вторых, они должны будут расширить зону покрытия LTE.

Операторы уже высказали опасения по поводу этих требований. Представитель «Вымпелкома», например, рассказал, что сейчас на рынке нет достаточного количества отечественного оборудования LTE.