Российских операторов обяжут провести 4G в сёлах

Наука и технологии
Сегодня в 11:54
Российских операторов обяжут провести 4G в сёлахИначе они не получат необходимые разрешения
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешит операторам использовать и дальше частоты для LTE, но при определённых условиях. Компании должны будут построить сети 4G в сёлах — в 99% населённых пунктов с населением менее тысячи человек.
Речь идёт о частотах 700 МГц, 800 МГц и 2,5–2,7 ГГц. Изначальное разрешение на их использование было выдано операторам в 2011 году. Его срок истекает в сентябре 2021 года. Если компании выполнят условия, они смогут пользоваться частотами ещё десять лет.
Во-первых, с 2023 года операторы должны будут строить LTE-сети только на отечественном оборудовании. Во-вторых, они должны будут расширить зону покрытия LTE.
Операторы уже высказали опасения по поводу этих требований. Представитель «Вымпелкома», например, рассказал, что сейчас на рынке нет достаточного количества отечественного оборудования LTE.