Российских операторов обяжут сделать бесплатным просмотр видео в соцсетях

Как пишет «Коммерсант», эту возможность обсуждают с операторами связи администрация президента и Минцифры. Власти хотят, чтобы россияне имели бесплатный доступ к видео во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также на сайтах телеканалов первого и второго мультиплекса. Мотивация представителей власти — создать альтернативу зарубежным видеосервисам, прежде всего YouTube.

Гендиректор Telecom Daily отметил, что операторы не могут бесконечно субсидировать идеи государства. Из-за новых законов компании вынуждены поднимать цены. Эксперт также заявил, что бороться таким образом с YouTube у властей не получится. Другой специалист предположил, что из-за идеи властей 30% пользователей вообще больше не захотят платить за интернет.

Напомним, в рамках эксперимента «Доступный интернет» пользователи получают бесплатный доступ к 371 социально значимому сайту.