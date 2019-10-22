Наука и технологии
Сегодня 17:07
Российских покупателей назвали более придирчивыми, чем в среднем по миру
Россиянам важно соответствие товаров и услуг определённым ценностям
Эксперт заявила, что российские потребители предъявляют довольно высокие требования к товарам. Если смотреть в среднем по миру, россияне оказываются самыми придирчивыми.
Об этом рассказала руководительница отдела Digital Ad Hoc исследовательской компании GfK Rus. По её данным, современные потребители чаще хотят, чтобы товары и услуги соответствовали их ценностям и убеждениям. Например, стремлению к заботе об окружающей среде и здоровому образу жизни. Оказалось, что российские потребители сильнее уделяют этому внимание, чем в среднем по миру. О таких ожиданиях заявляют 24% россиян (против 15% респондентов в мире).
Также 22% опрошенных жителей России заявили, что им симпатичнее «простые» продукты. В мире такое мнение разделяют лишь 16% покупателей.
При этом россияне реже хотят быть информированными потребителями (10%), в то время как за рубежом таких людей больше (16%).
Самое читаемое