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Российских продавцов не смогут засудить за «серый» импорт

А судебные риски тут существенные
В Госдуму внесли законопроект, который защитит российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от гражданской, административной и уголовной ответственности.
Российских продавцов не смогут засудить за «серый» импорт

Ранее Минпромторг разрешил ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя. В список так называемого параллельного импорта вошли около 50 категорий товаров, в том числе смартфоны.

В новом законопроекте указано, что на предпринимателей, участвующих в импорте, перевозке и хранении «параллельных» товаров, не будет распространяться никакая ответственность. Это должно «защитить их на случай, если правообладатель сочтёт, что его права нарушены, и подаст иск в суд». Например, штраф за незаконное использование бренда составляет до 200 тысяч рублей с конфискацией товара, а незаконное использование промышленных образцов может обернуться сроком до пяти лет лишения свободы.

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