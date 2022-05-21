Российских продавцов не смогут засудить за «серый» импорт

Ранее Минпромторг разрешил ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя. В список так называемого параллельного импорта вошли около 50 категорий товаров, в том числе смартфоны.

В новом законопроекте указано, что на предпринимателей, участвующих в импорте, перевозке и хранении «параллельных» товаров, не будет распространяться никакая ответственность. Это должно «защитить их на случай, если правообладатель сочтёт, что его права нарушены, и подаст иск в суд». Например, штраф за незаконное использование бренда составляет до 200 тысяч рублей с конфискацией товара, а незаконное использование промышленных образцов может обернуться сроком до пяти лет лишения свободы.