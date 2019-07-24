Российских «ракетных малышей» научат уничтожать авианосцы

Вместо старого комплекса кораблям установят современную пассивную станцию. Она будет искать авианосцы по радиоэлектронным следам, оставляемым радарами и сигналами бортовых систем.

Обновление уже получил малый ракетный корабль «Смерч». Станция прошла испытания, но её тактико-технические характеристики не раскрываются. Сама она сигналы не излучает, потому и пассивная. По зафиксированному ею излучению можно определить класс корабля.

Станция делает малые корабли «невидимыми», что даёт им преимущество перед противниками. В теории «малыши» могут подходить на довольно близкую дистанцию к авианосцу и поразить его.