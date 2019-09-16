Российских рекламодателей перестало интересовать хоть что-то кроме интернета

При этом суммарные расходы на продвижение товаров и услуг выросли на 3%, составив 227 миллиардов рублей. Это медленнее, чем в прошлом году. Видимо потому, что рост обеспечивали только затраты на рекламу в интернете. По оценкам Ассоциации коммуникационных агентств России, рекламодатели потратили 109-110 миллиардов рублей на данной площадке. Это на 20% больше, чем в первом полугодии 2018.

В сравнении с этим периодом затраты на рекламу на ТВ упали на 9%, на радио — на 4%, в прессе — на 16%. На наружную рекламу тоже стали тратиться меньше (на 3%).

По мнению президента агентства, падение рекламных бюджетов на телевидении обусловлено стагнацией российской экономики. Это же является причиной интереса к «перформансным» активностям, способствующим сиюсекундным продажам. Для таких активностей наилучшая площадка — интернет.