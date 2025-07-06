Российских робособак научат подниматься по лестницам с помощью нейросети

Сейчас «МОРС» может преодолевать ступеньки высотой около 5 см, но это ограничение мешает роботу двигаться в реальных условиях. Новый нейросетевой алгоритм поможет ей подниматься по ступеням до 15 см, что соответствует стандартной лестнице.

5 и 6 июля в Рио-де-Жанейро российские разработчики проводят мастер-классы, где школьники и их родители могут познакомиться с роботом и попробовать управлять им. Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Наука 0+», приуроченного к саммиту БРИКС.