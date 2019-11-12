Российских школьников объявили главными виновниками атак на сайты

Эксперты обнаружили, что после начала учебного года число атак выросло на 30% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Большая часть нападений (53%) произошла в сентябре. При этом 60% из них были направлены на сайты образовательных учреждений и электронные дневники.

Специалисты рассказали, что в прошлом году видели примерно такую же картину. По их мнению, большинство атак — хулиганские. Вероятно, они не имеют цели в виде финансовой выгоды. Кроме того, применяемые методы достаточно простые, «дилетантские».

В следующем же квартале эксперты ожидают рост количества «умных» атак. Причиной их станет увеличение коммерческой активности населения в праздники. И стоять за нападениями будут, скорее всего, не школьники.