Российских школьников уличили в кибератаках на электронные дневники и сайты с онлайн-уроками

Специалисты проанализировали период с марта по май 2020 года. По их словам, число DDoS-атак за это время превысило семь тысяч. DDoS-атакой называют отправку большого количества запросов на определённый ресурс, что выводит его из строя.

Исследователи отметили, что сложность и мощность атак при этом снизилась. «Скорее всего, в отчётный период в большинстве атак применялись легкодоступные инструменты с уже устаревшим набором уязвимых серверов, что говорит о низкой квалификации злоумышленников», — рассказали специалисты.

Этот фактор, а также то, что наибольший рост числа DDoS-атак пришёлся на образовательные ресурсы, позволяют аналитикам думать, что за ними стояли школьники. Они «хотели сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей — свои дневники».