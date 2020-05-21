Российских снайперов обучат стрельбе по беспилотникам

Его слова публикует «Российская газета». В целом, генерал-лейтенант поведал, что упор в подготовке теперь делается на внезапность, а мишени делают более сложными. Процесс необходимо усложнять, чтобы быть готовыми к современной войне.

В стрельбах снайперов используются уменьшенные в два раза грудные мишени на максимальных дистанциях, выставленные монеты, которые имитируют оптические устройства условного противника, а также летающие мишени — для тренировки стрельбы по малоразмерным беспилотникам.

Сообщается, что тренировки проводятся и в простых, и сложных погодных условиях. Используются штатное оружие СВД и снайперский комплекс АСВК. Кроме того, бойцы обучаются маскироваться от новых средств тепловизионной разведки и беспилотной авиации.