Российских студентов начнут обучать информационной безопасности на «Эльбрусах»

С сентября 2024 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина стартует подготовка специалистов по обслуживанию компьютеров на базе российских процессоров «Эльбрус». Новые курсы будут проходить на кафедре безопасности информационных технологий факультета комплексной безопасности топливно-энергетических объектов, а операционные системы для учебной лаборатории предоставила компания «Базальт СПО». Студенты будут изучать техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры, основы программирования и сборку программных пакетов.

В рамках курса «Основы теории и организации ЭВМ» студенты освоят работу на компьютерах с процессорами «Эльбрус». Они научатся разворачивать операционные системы «Альт Сервер» и «Альт Рабочая станция», устанавливать и настраивать программное обеспечение, а также обеспечивать информационную безопасность. Кроме того, будут проводиться лабораторные работы с операционными системами «Альт» на компьютерах с процессором «Байкал».

Антон Уймин, заведующий лабораториями «Сети и системы передачи информации» и «Продукты и решения «Базальт СПО», отметил, что в нефтегазовой отрасли активно внедряется российское оборудование, и для его обслуживания требуются специальные знания. Он подчеркнул, что открытые системы семейства «Альт» позволяют готовить универсальных специалистов, способных работать с различными операционными системами на основе Linux. Уймин также выразил благодарность команде «Базальт СПО» за помощь в настройке систем на новом оборудовании.