Российских студентов начнут обучать поиску запрещённого контента в интернете

Чтобы попасть в патруль студентам нужно будет пройти курс лекций и сдать экзамен. После этого они смогут искать «запрещёнку» в интернете, проводить воспитательную работу с подростками и их родителями, а также выявлять места с небезопасным доступом в сеть.

«Ребята должны быть готовы к тому, что они могут встретить на просторах интернета, уметь фильтровать информацию и защищаться от неё. Студенты после обучения получат свидетельство и только потом смогут стать киберволонтёрами», — рассказала руководительница проекта.

Прошедшим курсы будут даже выдавать свидетельство о дополнительном образовании.