Наука и технологии
Сегодня в 14:49
Российских студентов обяжут сдавать биометрию для допуска к дистанционным экзаменам
Но сдавать экзамены можно будет и традиционно
Правительство сообщило, что в следующем учебном году российские студенты смогут проходить промежуточную аттестацию дистанционно. Для этого им нужно будет сдать биометрию в Единую биометрическую систему (ЕБС).
Уточняется, что эта возможность появится у студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Они смогут сдать экзамены в 2021/2022 учебном году, не выходя из дома. Впрочем, окончательное решение об этом будет принимать руководство вузов. Также студент должен будет дать согласие.
В процессе идентификации студентам нужно будет зарегистрироваться в ЕБС. Перед началом самого экзамена молодые люди должны будут пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Затем данные передадут в вуз. После подтверждения личности студент получит доступ к экзамену.