Российских студентов обяжут сдавать биометрию для допуска к дистанционным экзаменам

Уточняется, что эта возможность появится у студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Они смогут сдать экзамены в 2021/2022 учебном году, не выходя из дома. Впрочем, окончательное решение об этом будет принимать руководство вузов. Также студент должен будет дать согласие.

В процессе идентификации студентам нужно будет зарегистрироваться в ЕБС. Перед началом самого экзамена молодые люди должны будут пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Затем данные передадут в вуз. После подтверждения личности студент получит доступ к экзамену.