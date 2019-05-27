Российских туристов обязали показывать переписку в смартфоне при въезде в Китай

Сообщается, что данная мера необходима для проверки соответствия категорий оформленных туристами виз настоящим целям поездки в Китай. Причём проверка будет осуществляться и при въезде в страну, и при транзите через китайские аэропорты. Сотрудники пограничной службы будут проводить с туристами индивидуальные собеседования, проверять переписки в Wechat, WhatsApp, Viber и других мессенджерах, а также фото- и видеофайлы.

Если будет найдена какая-либо компрометирующая, по мнению китайских властей, информация, путешественнику откажут во въезде и отправят в специальное помещение. В этом помещении человек будет вынужден ждать ближайший обратный рейс.