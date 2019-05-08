Российских учителей будут контролировать в соцсетях

Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева. Когда руководство будет готово, его направят в органы исполнительной власти. По мнению министра, распространение интернет-коммуникаций делает вопрос имиджа учителей в соцсетях особенно важным.

Намерение выработать правила поведения для педагогов было спровоцировано недавним прецедентом с учительницей из Алтайского края. В марте её уволили за размещение на личной странице фотографии, где она стоит в спортивном купальнике. История вызвала широкие обсуждения и сподвигла учителей по всей стране на флешмоб #учителятожелюди. В его рамках педагоги выкладывали в соцсети фотографии, на которых были изображены в купальниках или нижнем белье.