Российских вебкамщиц лишили дохода из-за санкций

В OnlyFans отметили, что модели не несут ответственности за происходящее. Однако из-за мировых финансовых ограничений у компании возникли сложности с выплатами на счета пользователей из России и Белоруссии.

Кроме того, больше не будет доступно продление платных подписок на аккаунты пользователей из России и Белоруссии. Тем не менее, балансы пользователей останутся в сохранности, пока они не могут вывести деньги со счетов.

Сами авторы контента также пожаловались на удаление аккаунта, заявили, что «не получали никаких уведомлений, и их никто не предупреждал». Они попросили представителей OnlyFans «не наказывать авторов из России и Белоруссии».