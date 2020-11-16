Российских водителей автобусов заставят носить браслет против сна

Как пишет издание «Ведомости», систему мониторинга состояния водителей в пути должны внедрить на городском пассажирском транспорте с более чем восемью пассажирскими местами.

Журналисты напоминают, что сон водителя за рулём — это одна из самых распространённых причин аварий. На неё приходится до 20% всех ДТП. Для того, чтобы предотвращать сон водителя, в России создали несколько устройств. Первое — это браслет на руку с применением метода электромиографии. Другие девайсы используют неинвазивный нейроинтерфейс и софт с алгоритмами искусственного интеллекта на базе камеры, контролирующий состояние водителя. Вышеперечисленные элементы могут работать как вместе, так и по отдельности.