Российских военных начнут обучать десантированию без применения настоящих парашютов

В комплект входят шлем Odin, две базовых лазерных станции, два манипулятора и программное обеспечение. Рыночная стоимость такого комплекта составляет 90 тысяч рублей.

Гарнитура разработана российскими инженерами и построена на собственной программной платформе DEUS. Odin передадут в армию для учебных целей в течение двух недель.

Сообщается, что шлем обладает разрешением 4K, обзором в 110 градусов и лазерной системой трекинга Horus. На тренажёре, где военные будут обучатся десантированию, также есть специальные крепежи и сиденье, которые имитируют рюкзак с парашютом и вентиляторы.

В виртуальной реальности военный отрабатывает точность высадки: «контролирует стропы парашюта, управляет положением своего тела в момент полёта и куполом после его раскрытия».