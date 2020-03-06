Наука и технологии
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Российских военных вооружат «Супер-Калашниковыми»
АК-12
«Известия» сообщили, что российских военных вооружат «Супер-Калашниковыми» — новейшими автоматами АК-12. Первой их получит легендарная 150-я мотострелковая дивизия.
Вместе с автоматом бойцам передадут экипировку «Ратник» последнего поколения. Сообщается, что на переоснащение уйдёт два года. Зато новое оружие и снаряжение значительно увеличат возможности российских мотострелков.
Так, АК-12 может эффективно поражать цели на расстоянии в сотни метров. Он легко трансформируется, на него можно быстро установить новые прицелы, приборы ночного видения или фонарь. «Ратник» же позволяет передвигаться по полю боя, оставаясь неуязвимым для пуль и осколков.
150-ю мотострелковую дивизию выбрали потому, что она находится на западном стратегическом направлении, на котором, в теории, российская армия может столкнуться с хорошо оснащёнными войсками НАТО.