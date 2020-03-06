Российских военных вооружат «Супер-Калашниковыми»

Вместе с автоматом бойцам передадут экипировку «Ратник» последнего поколения. Сообщается, что на переоснащение уйдёт два года. Зато новое оружие и снаряжение значительно увеличат возможности российских мотострелков.

Так, АК-12 может эффективно поражать цели на расстоянии в сотни метров. Он легко трансформируется, на него можно быстро установить новые прицелы, приборы ночного видения или фонарь. «Ратник» же позволяет передвигаться по полю боя, оставаясь неуязвимым для пуль и осколков.

150-ю мотострелковую дивизию выбрали потому, что она находится на западном стратегическом направлении, на котором, в теории, российская армия может столкнуться с хорошо оснащёнными войсками НАТО.