Российских выпускников поздравили учителя в костюмах «Мстителей»

Одна из учительниц рассказала, что идея ролика появилась у преподавательского состава после того, как выпускники сделали себе плакат в стиле Marvel. Педагоги решили быть «на одной волне» с школьниками и сняли видео. Это не первый раз, когда они предпринимают попытки окунуться в культуру подростков. В 2017 году учителя сделали пародию на клип «Тает лёд» украинской группы «Грибы».