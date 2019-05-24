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Российских выпускников поздравили учителя в костюмах «Мстителей»

Это можно посмотреть на видео
Похоже, что последние «Мстители» не только принесли своим создателям большие деньги, но и выполнили социальную функцию — помогли учителям найти подход к детям. По крайней мере, педагогам школы имени Воронина в посёлке Ревда Мурманской области.

Учителя переоделись в костюмы героев вселенных Marvel и DC и сняли ролик-поздравление для выпускников школы. В видео они сделали пародию на типичный трейлер супергеройского фильма и станцевали под Нейромонаха Феофана.

Одна из учительниц рассказала, что идея ролика появилась у преподавательского состава после того, как выпускники сделали себе плакат в стиле Marvel. Педагоги решили быть «на одной волне» с школьниками и сняли видео. Это не первый раз, когда они предпринимают попытки окунуться в культуру подростков. В 2017 году учителя сделали пародию на клип «Тает лёд» украинской группы «Грибы».

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