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Российским чиновникам урежут бюджет на гаджеты

Чтобы они не приобретали излишние для них устройства
Министерство финансов России предложило установить для чиновников ограничения на стоимость связи, телефонов, планшетов и ноутбуков. Вся эта техника приобретается за бюджетные деньги.

Минфин разработал различные лимиты для руководителей разных уровней, а также для разных устройств.

Для руководителей центрального аппарата федеральных госорганов:

  • связь — 4 тысячи рублей в месяц;
  • мобильный телефон — 15 тысяч;
  • планшет — 60 тысяч;
  • ноутбук — 100 тысяч.

Для помощников руководителей центрального аппарата:

  • связь — 2 тысячи рублей в месяц;
  • мобильной телефон — 10 тысяч;
  • планшет — 50 тысяч;
  • ноутбук — 80 тысяч.

Для руководителей территориальных органов:

  • связь — 2 тысячи рублей в месяц;
  • мобильный телефон — 10 тысяч;
  • планшет — 40 тысяч;
  • ноутбук — 80 тысяч.

Для руководителей территориальных органов, кроме начальников отдела и их заместителей:

  • связь — тысяча рублей в месяц;
  • мобильный телефон — 7 тысяч;
  • планшет —40 тысяч;
  • ноутбук — 80 тысяч.

Для помощников руководителей территориальных органов:

  • связь — 800 рублей в месяц;
  • мобильный телефон — 5 тысяч;
  • планшет — 40 тысяч;
  • ноутбук — 60 тысяч.

Минфин также указал, что до сих пор чиновники могли приобретать товары с необоснованно завышенными потребительскими свойствами.

Для оформления использовано фото с сайта Госдумы