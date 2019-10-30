Наука и технологии
Сегодня 19:17
Российским чиновникам урежут бюджет на гаджеты
Чтобы они не приобретали излишние для них устройства
Министерство финансов России предложило установить для чиновников ограничения на стоимость связи, телефонов, планшетов и ноутбуков. Вся эта техника приобретается за бюджетные деньги.
Минфин разработал различные лимиты для руководителей разных уровней, а также для разных устройств.
Для руководителей центрального аппарата федеральных госорганов:
- связь — 4 тысячи рублей в месяц;
- мобильный телефон — 15 тысяч;
- планшет — 60 тысяч;
- ноутбук — 100 тысяч.
Для помощников руководителей центрального аппарата:
- связь — 2 тысячи рублей в месяц;
- мобильной телефон — 10 тысяч;
- планшет — 50 тысяч;
- ноутбук — 80 тысяч.
Для руководителей территориальных органов:
- связь — 2 тысячи рублей в месяц;
- мобильный телефон — 10 тысяч;
- планшет — 40 тысяч;
- ноутбук — 80 тысяч.
Для руководителей территориальных органов, кроме начальников отдела и их заместителей:
- связь — тысяча рублей в месяц;
- мобильный телефон — 7 тысяч;
- планшет —40 тысяч;
- ноутбук — 80 тысяч.
Для помощников руководителей территориальных органов:
- связь — 800 рублей в месяц;
- мобильный телефон — 5 тысяч;
- планшет — 40 тысяч;
- ноутбук — 60 тысяч.
Минфин также указал, что до сих пор чиновники могли приобретать товары с необоснованно завышенными потребительскими свойствами.
Для оформления использовано фото с сайта Госдумы