Российским чиновникам урежут бюджет на гаджеты

Минфин разработал различные лимиты для руководителей разных уровней, а также для разных устройств.

Для руководителей центрального аппарата федеральных госорганов:

связь — 4 тысячи рублей в месяц;

мобильный телефон — 15 тысяч;

планшет — 60 тысяч;

ноутбук — 100 тысяч.

Для помощников руководителей центрального аппарата:

связь — 2 тысячи рублей в месяц;

мобильной телефон — 10 тысяч;

планшет — 50 тысяч;

ноутбук — 80 тысяч.

Для руководителей территориальных органов:

связь — 2 тысячи рублей в месяц;

мобильный телефон — 10 тысяч;

планшет — 40 тысяч;

ноутбук — 80 тысяч.

Для руководителей территориальных органов, кроме начальников отдела и их заместителей:

связь — тысяча рублей в месяц;

мобильный телефон — 7 тысяч;

планшет —40 тысяч;

ноутбук — 80 тысяч.

Для помощников руководителей территориальных органов:

связь — 800 рублей в месяц;

мобильный телефон — 5 тысяч;

планшет — 40 тысяч;

ноутбук — 60 тысяч.

Минфин также указал, что до сих пор чиновники могли приобретать товары с необоснованно завышенными потребительскими свойствами.

Для оформления использовано фото с сайта Госдумы