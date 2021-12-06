Российским детям чаще читают страшные и грустные книжки, чем американским

Авторы научной работы отметили, что американцы делают упор на ценность положительных эмоций, таких как счастье или гордость. Российская культура, похоже, ценит все эмоции, в том числе отрицательные, и на этих эмоциях важно учиться.

Учёные опросили 322 родителей с детьми младше 10 лет. 72 человека были из США, 72 — из России, но жили в США, а 178 — из России и жили в России. Исследователи попросили родителей описать, в какой степени книги, которые они читают своим детям, отражают 10 различных эмоций — шесть положительных и четыре отрицательных. Оказалось, что российские родители предпочитали читать книги с более негативными эмоциями, чем родители из США. Русско-американские родители находились где-то посередине между этими двумя группами.