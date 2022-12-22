Российским детям хотят осложнить доступ в интернет

Поводом для пересмотра законов может стать исследование поведения детей в сети, проведенное Государственным университетом управления по поручению Госдумы.

По мнению экспертов, регистрироваться в сети нужно по паспортным данным, указывая настоящее имя, и предоставлять документ в электронном виде. В противном случае это будет предложено сделать родителям.

Кроме того, эксперты предлагают создать суды по киберпреступности, которые рассматривают дела, связанные с нарушениями закона в сфере информационных технологий и сети. Также планируется усилить ответственность родителей за воспитание детей, сообщил проректор Государственного университета управления Александр Троицкий.