Российским детям предложили расплачиваться в школьных столовых по отпечаткам пальцев

Об этом сообщает издание ОТР. По информации журналистов, система называется «Ладошки». Пока оплата по отпечаткам пальцев работает в школах Ноябрьска в тестовом режиме.

Мнение родителей по поводу нововведения оказалось неоднозначным. Некоторые скептики боятся, что это всё приведёт к утечкам персональных данных детей. Впрочем администрации школ оставили возможность оплаты покупок в столовых традиционными методами, то есть наличными деньгами.

Напомним, летом Сбербанк сообщил о разработке системы оплаты товаров в магазинах при помощи отпечатков пальцев. Эксперты тогда отметили, что биометрические сканеры можно обмануть, поэтому их следует сопровождать дополнительными мерами защиты, например, вводом PIN-кода.