Российским интернет-магазинам запретят списывать деньги с удалённых банковских карт

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на координатора партийного проекта «Цифровая Россия», депутата Антона Немкина. По его словам, инициатива появилась после жалоб граждан, которые столкнулись с тем, что некоторые маркетплейсы продолжают списывать деньги за платные подписки даже после того, как пользователи удалили свои платёжные данные из личных кабинетов. Такие списания якобы соответствуют политике некоторых компаний.

Депутаты хотят обязать интернет-сервисы присылать уведомление со ссылкой на правила пользования, где чётко и ясно должен быть прописан порядок отмены платной подписки. При этом подписка будет действовать до следующего периодического платежа вне зависимости от даты отказа от неё.