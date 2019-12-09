Российским космонавтам поручат поиск нефти

После того, как прибор установят на станции, с его помощью можно будет отслеживать состояние мирового океана, проводить картографирование земной поверхности, в том числе геологическое картирование, то есть поиск полезных ископаемых. По сути радиометр будет находить возможные районы газовых и нефтяных месторождений.

На этом его функции не ограничиваются. Прибор также способен проводить мониторинг различных аварий, пожаров, затоплений, выбросов загрязняющих веществ, вулканической деятельности, оттаивания вечной мерзлоты, состояния полигонов с отходами. Аппарат сможет даже участвовать в прогнозировании землетрясений.

Сообщается, что уже началась сборка радиометра. Готов он будет в 2022 году. Затем его установят на внешней поверхности многофункционального модуля «Наука», который появится на МКС в 2020 году.