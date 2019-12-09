Ferra

Российским космонавтам поручат поиск нефти

А также отслеживание пожаров и затоплений
Компания «Российские космические системы», входящая в состав Роскосмоса, сообщила, что занимается разработкой инфракрасного радиометра высокого разрешения. Его будут использовать для поиска полезных ископаемых российские космонавты на Международной космической станции (МКС).

После того, как прибор установят на станции, с его помощью можно будет отслеживать состояние мирового океана, проводить картографирование земной поверхности, в том числе геологическое картирование, то есть поиск полезных ископаемых. По сути радиометр будет находить возможные районы газовых и нефтяных месторождений.

На этом его функции не ограничиваются. Прибор также способен проводить мониторинг различных аварий, пожаров, затоплений, выбросов загрязняющих веществ, вулканической деятельности, оттаивания вечной мерзлоты, состояния полигонов с отходами. Аппарат сможет даже участвовать в прогнозировании землетрясений.

Сообщается, что уже началась сборка радиометра. Готов он будет в 2022 году. Затем его установят на внешней поверхности многофункционального модуля «Наука», который появится на МКС в 2020 году.