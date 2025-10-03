Российским микроводорослям помогли справиться с засолением воды

Опубликовано 03 октября 2025, 19:151 мин.
Российским микроводорослям помогли справиться с засолением водыНаночастицы оксида цинка
Ученые молодёжной лаборатории «Водорослевые биотехнологии» Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина выяснили, что наночастицы оксида цинка могут защищать пресноводные микроводоросли от стресса, вызванного засолением воды, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
В лабораторных экспериментах исследователи проверяли влияние наночастиц разного размера на микроводоросль Lobosphaera при повышенной солёности. Результаты показали, что при низких концентрациях частицы не только не вредят водорослям, но и стимулируют их рост на 19%. Более того, в такой дозе наночастицы полностью нейтрализовали негативное воздействие соли.
Однако при высоких концентрациях наночастицы подавляли рост водорослей, разрушали хлорофилл, снижали эффективность фотосинтеза и вызывали окислительный стресс.
Исследователи отмечают, что результаты открывают перспективы для безопасного использования наночастиц оксида цинка в биотехнологиях.