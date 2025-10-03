Российским микроводорослям помогли справиться с засолением воды

В лабораторных экспериментах исследователи проверяли влияние наночастиц разного размера на микроводоросль Lobosphaera при повышенной солёности. Результаты показали, что при низких концентрациях частицы не только не вредят водорослям, но и стимулируют их рост на 19%. Более того, в такой дозе наночастицы полностью нейтрализовали негативное воздействие соли.

Однако при высоких концентрациях наночастицы подавляли рост водорослей, разрушали хлорофилл, снижали эффективность фотосинтеза и вызывали окислительный стресс.

Исследователи отмечают, что результаты открывают перспективы для безопасного использования наночастиц оксида цинка в биотехнологиях.