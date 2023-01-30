Российским онлайн-кинотеатрам хотят разрешить показывать «пиратские» фильмы

20:01, 30 января 2023
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Российским онлайн-кинотеатрам хотят разрешить показывать «пиратские» фильмыДругого варианта показывать иностранные ленты нет
Минюст предложил разрешить онлайн-кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей.
Фото: Unsplash
Минюст пишет о введении «принудительной лицензии в области проката фильмов». Сначала предлагалось разрешить такое (без согласия «недружественных стран») только кинотеатрам. Теперь же чиновники предложили расширить это и на онлайн-платформы. Они указывают, что «недружественные и недобросовестные действия» иностранных правообладателей «негативным образом повлияли на целый ряд сфер», в том числе на российские онлайн-кинотеатры.
Эксперты отметили, что такие инициативы повышают риски новых санкций.