Российским онлайн-кинотеатрам хотят разрешить показывать «пиратские» фильмы

Минюст пишет о введении «принудительной лицензии в области проката фильмов». Сначала предлагалось разрешить такое (без согласия «недружественных стран») только кинотеатрам. Теперь же чиновники предложили расширить это и на онлайн-платформы. Они указывают, что «недружественные и недобросовестные действия» иностранных правообладателей «негативным образом повлияли на целый ряд сфер», в том числе на российские онлайн-кинотеатры.

Эксперты отметили, что такие инициативы повышают риски новых санкций.