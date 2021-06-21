Российским операторам запретили распространять данные абонентов

Как пишет «Коммерсант», российские операторы связи не смогут распространять сведения об абонентах в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Единственное исключение — данные о том, какое количество абонентов находится в определённый период времени на определённой территории.

Ранее было решено, что в рамках ЭПР смогут действовать проекты «Яндекса», МТС, Ассоциации больших данных (АБД, объединяет «МегаФон», Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru Group, Газпромбанк и др.). Однако теперь некоторые проекты будет трудно реализовать.

В «Вымпелкоме» уже заявили, что финальная версия закона об ЭПР не позволит проработать много перспективных сервисов и технологий. Лазейкой, впрочем, может стать обезличивание данных.