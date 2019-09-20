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Российским пассажирам хотят начать сканировать лица перед посадкой на поезд

Или идентифицировать по голосу
В интервью «Коммерсанту» один из топ-менеджеров Банка России рассказал о намерениях внедрить биометрию для идентификации пассажиров в РЖД. В число биометрических способов идентификации входят распознавание лица и голоса. Именно эти показатели занесены в единую базу в России.

Российские банки уже начали собирать биометрические данные клиентов. Пройдя таким образом идентификацию, можно удалённо открыть счёт или заказать выпуск карты на портале госуслуг. Как рассказал представитель центробанка, в единой биометрической системе находится уже более 30 000 образцов.

По его словам, банк начинает взаимодействие с РЖД по вопросу внедрения биометрии для упрощения идентификации пассажиров на железнодорожном транспорте. Этот же метод надеются применять в будущем и в аэропортах, в первую очередь при перевозках внутри страны.

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