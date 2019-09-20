Российским пассажирам хотят начать сканировать лица перед посадкой на поезд

Российские банки уже начали собирать биометрические данные клиентов. Пройдя таким образом идентификацию, можно удалённо открыть счёт или заказать выпуск карты на портале госуслуг. Как рассказал представитель центробанка, в единой биометрической системе находится уже более 30 000 образцов.

По его словам, банк начинает взаимодействие с РЖД по вопросу внедрения биометрии для упрощения идентификации пассажиров на железнодорожном транспорте. Этот же метод надеются применять в будущем и в аэропортах, в первую очередь при перевозках внутри страны.