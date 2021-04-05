Российским пенсионерам недоплачивали деньги из-за сбоев в работе баз данных

Кудрин заявил, что ПФР уже доначислил пенсии.

«Пенсионный фонд проверили, у нас получилось, что не бились базы персонифицированного учёта разных структур: ФНС, ЗАГС и других, в результате несвоевременного обновления персональных данных пенсионерам несвоевременно доначисляются пенсии», — рассказал Глава Счётной палаты.

Неизвестно, сколько пенсионеров не досчитались денег, и сколько времени продлился сбой. Причиной тому были банальные ошибки в базах данных. Например, на одного человека в ПФР открывалось два счёта, а пенсия начислялась только по одному. Такое могло произойти при смене фамилии. Также в базах разных ведомств случалось такое, что один и тот же номер СНИЛС присваивали двум и более гражданам.