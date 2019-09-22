Российским полицейским выдали планшеты с программой для розыска, которая не работает

Об этом СМИ рассказал создатель паблика «Омбудсмен полиции». По его словам, полицейские жалуются на постоянные сбои в программе. Она то не работает, то «пробивает» человека только по московскому региону, то «виснет». Такие проблемы наблюдаются у всех сотрудников с планшетами. Устройства, кстати, от Samsung. Но сами планшеты, по уверениям полицейских, работают нормально. Дело в программном обеспечении.

Интересно то, что начальство уже начало учитывать количество проверок, проведённых при помощи планшетов. Полицейских обязали «пробивать» по программе определённое количество людей.